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В Антарктиде пингвины утащили оборудование латвийских исследователей

Русский TVNET/Skaties.lv
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Антарктиде местные обитатели мешают работе исследователей из Латвии на станции Вернадского, что на острове Галиндез Аргентинского архипелага. Пингвины и другие птицы, с любопытством наблюдающие за деятельностью гостей, стали перемещать или вообще уносить тщательно сложенное техническое оборудование геологов, пишет Skaties.lv.

Исследователи написали в Facebook, что им строго запрещается пугать любопытных животных на уникальном архипелаге, где люди всего лишь гости.

Латвийские исследователи Янис Карушс, Кристапс Ламперс и Марис Криеванс прибыли на остров около месяца назад.

Целью их поездки является изучение внутренней структуры арктических ледников.

Кроме того, ученые надеются, что смогут собрать данные, которые помогут понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата. Исследователи берут пробы почв, которые потом будут проанализированы по возвращении в Латвию.


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