«Золотая лихорадка продолжается»: якутяне второй день ищут вывалившееся из самолета слитки

Жители Якутска второй день продолжают искать золото, просыпавшееся из самолета Ан-12 при взлете из аэропорта. В сети публикуются фото и видео с «золотоискателями», но, по официальной информации, все упавшие слитки уже собраны.

Люди пешком и на машинах обследуют вероятные места падения частей ценного груза, сообщает YakutiaMedia. Еще накануне, 15 марта, в соцсетях появилась карта с очерченным районом, где, возможно, находятся упавшие слитки.

«Золотая лихорадка продолжается! Народ надежды не теряет. Это только у нас такое может быть», - говорит автор видео, на котором видно людей, прочесывающих заснеженные пустыри.

Между тем представитель управления Гагаринского округа города сообщил РИА «Новости», что не в компетенции властей информировать людей о том, что, по данным компании - владельца груза, все слитки уже собраны.