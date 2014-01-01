Савченко внесли в базу данных сайта «Миротворец» как изменницу родины

На украинском сайте "Миротворец" появились данные о депутате Надежде Савченко. В опубликованной информации она называется "изменником родины и "пособником террористов".

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко внесена в базу данных сайта «Миротворец», публикующего информацию об участниках боевых действий в Донбассе на стороне самопровозглашенных «республик». Соответствующая запись от 15 марта 2018 года характеризует Савченко как «изменника родины» и «пособника террористов».

Ей вменяется в вину «подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций», а также подготовка государственного переворота.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал украинский парламент, что, по данным следствия, Надежда Савченко причастна к подготовке терактов, в частности, взрывов в сессионном зале Верховной рады.

Савченко считает обвинения против нее «хорошими»

Сама Савченко заявила, что считает обвинения в подготовке к перевороту и покушении на власть «хорошими обвинениями». «Как офицер я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю. Но никак не украинской власти. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа», - сказала она перед допросом в Службе безопасности Украины по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого украинские спецслужбы подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении оружия.

Запущенный в 2014 году сайт «Миротворец» оказался в мае 2016 года в эпицентре международного скандала, опубликовав базу данных 5 412 журналистов (с их документами, номерами телефонов и адресами электронной почты), получавших в последние два года аккредитацию для работы на контролируемых сепаратистами территориях Восточной Украины.