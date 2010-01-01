Джонсон: приказ о применении химоружия в Великобритании, вероятно, отдал Путин

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

«Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — заявил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что упоминание президента России в связи с делом Скрипаля — «шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение».

Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Англии 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили разработанным в СССР химическим оружием «Новичок».

В качестве ответной меры Великобритания решила выслать 23 российских дипломата и заморозить контакты с Россией на высшем уровне.

Власти России категорически отрицают причастность к случившемуся и обвиняют Великобританию в отказе поделиться информацией по делу в нарушение конвенции о запрещении химического оружия. Представители России допускали, что при покушении на Скрипалей был использован яд, созданный в Великобритании.

Сергей и Юлия Скрипали находятся в коме. Полицейский, прибывший первым на место происшествия, также находится в больнице в тяжелом состоянии, но, как сообщалось, способен общаться с окружающими.

Сергей Скрипаль, по имеющимся данным, сотрудничал с британской разведкой и был осужден в России за госизмену. В 2010 году его выдали на Запад в обмен на разоблаченных российских агентов.