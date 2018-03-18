Россия выбирает президента: в Латвии тоже открыты участки (текстовая трансляция)

Сегодня в России проходят выборы президента страны. В Риге граждане соседней страны также могут проголосовать за одного из восьми кандидатов. Русский TVNET на протяжении дня следит за ходом голосования как в латвийской столице, так и в России, наши корреспонденты работают в Риге и в Москве, мы мониторим российскую и западную прессу, а также высказывания известных людей. И делимся с Вами!

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9:18 Один из кандидатов в президенты Владимир Жириновский после голосования как всегда экстравагантно прокомментировал журналистам проходящие выборы, отметив, что сегодня выбирают «правителя русского мира, хозяина земли русской, верховного правителя всей планеты Земля, выбирают начальника планеты Земля». Жириновский указал, что очень хотел бы, чтобы «все каждый день слушали бой Кремлевких курантов и знали русский язык». «Москва - столица мира, и никто не смеет нам угрожать», - завершил он свой монолог.

9:12 Уже проголосовали Григорий Явлинский, для которого это 4-е выборы в качестве кандидата в президенты, и Владимир Жириновскийй, в 6-й раз претендующий на главный пост страны.

9:11 А вот так голосуют российские солдаты.

Солдаты голосуют на выборах. FOTO: AP/ScanPix

9:09 Проголосовал и другой кандидат на пост президента Борис Титов.

Борис Титов. FOTO: TASS/Scanpix

8:51 По официальным сообщениям, серьезных нарушений не установлено. Тем временем в Барнауле некая женщина пришла на участок, взяла бюллетень и ушла. Оказалось, что она просто хотела оставить документ на память о выборах, сообщает «РИА Новости»

8:43 С раннего утра проголосовал и пока еще действующий президент России Владимир Путин. Как сообщают российские СМИ, сделал он это в здании Российской академии наук, отметив, что успешным для него будет любой процент голосов, который даст право продолжить исполнять обязанности президента.

8:32 Избирателей призывают делать селфи, чем многие и занимаются.

Мы тоже проголосовали!#Приморьевыбирает#выборыБК2018#выборы#18марта#гражданский долгвыполнен#наулицевесна# A post shared by Сальникова Юлия (@ykostyukova) on Mar 17, 2018 at 11:04pm PDT

А вы отдали свой голос?) #твойголос24#яголосую#18марта#выборы#выборы2018#выборыпрезидента#выборыпрезидента2018#политика#сделайсвойвыбор#россия#сильнаяроссия#рф A post shared by Мария Ермолович (@masha_ermolovich) on Mar 17, 2018 at 9:06pm PDT

8:01 В России первыми начали свою работу избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Это произошло еще в 22:00 субботы по Риге. На этих выборах делалось все, чтобы люди не проигнорировали выобры, а пришли голосовать. Так, в окружном центре Анадырь люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси, сообщает Newsru.com. А в Петропавловске-Камчатском тех, кто пришел голосовать с раннего утра, на участках угощают пирогами и местными деликатесами.

8:00 В Риге, Даугавпилсе и Лиепае открылись избирательные участки, на которых граждане России, проживающие или временно находящиеся в Латвии, могут проголосовать за одного из кандидатов на пост президента России.

В субботу некоторые участки также были открыты и сообщалось, что там даже выстраивались очереди из желающих проголосовать на выборах.

В настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ.

Владимир Путин. FOTO: TASS/Scanpix

Посольство Латвии в России организовало избирательные участки, время работы которых с 8:00 до 20:00 по латвийскому времени. В столице проголосовать можно в Посольстве по адресу ул.Антонияс, 2 (фамилии начиная с А-К), в Консульском отделе по адресу ул.Смилшу, 3 (Л-Р) и в Отделе соцобеспечения при посольстве по адресу ул.Кр.Валдемара, 36 (С-Я).

Участки также есть в Даугавпилсе (ул.Краславас, 46) и Лиепае (ул.Лиепу, 27).

Напомним, на пост президента России претендуют 8 человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.