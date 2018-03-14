Селфи, очереди и продуктовые лавки: Россия выбирает президента (текстовая трансляция)

Сегодня в России проходят выборы президента страны. В Риге граждане соседней страны также могут проголосовать за одного из восьми кандидатов. Русский TVNET на протяжении дня следит за ходом голосования как в латвийской столице, так и в России, наши корреспонденты работают в Риге и в Москве, мы мониторим российскую и западную прессу, а также высказывания известных людей. И делимся с Вами!

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12:20 Ксения Собчак в то же время в своем Instagram напомнила, что она против всех кандидатов, а также против цензуры.

12:12 Ну вот и Сергей Бабурин проголосовал. Из восьми кандидатов в президенты России на избирательный участок пока не пришла только Ксения Собчак.

Сергей Бабурин. FOTO: TASS/Scanpix

12:07 Избиркомы по России рапортуют о небывалой утренней явке на выборах президента. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила: «На 10:00... явка 16,55%». В 2000 году явка на это время составила 6,36%, в 2004 году - 8,01%, в 2008-м - 8,94%, а в 2012-м - 6,53%.

11:48 Корреспондент Русского TVNET Виктория Пушкеле передаёт что в очереди к избирательному участку выстроились тысячи человек. В настоящее время очередь заканчивается у ул.Валдемара, при том, что за углом посольства очередь выстроилась «змейкой». Те, кто в настоящее время находятся у дверей посольства РФ, сообщили, что провели в ожидании около полутора часов. Среди желающих отдать свой голос на выборах президента РФ граждан России в Латвии - преимущественно пенсионеры. У посольства дежурит несколько экипажей Госполиции и охранная фирма.

11:38 Смотрите прямой эфир: что происходит сейчас у Посольства России в Латвии.

11:33 Корреспондент Русского TVNET Виктория Пушкеле сообщает, что около Посольства РФ в Риге выстроилась огромная очередь граждан РФ, живущих в Латвии, чтобы отдать свой голос за президента России. Здесь могут голосовать граждане с фамилиями начинающимися на А-К. Посол России в Латвии уже отдал свой голос и прокомментировал, что надеется, что в этом году явка избирателей будет выше чем в прошлые годы.

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

11:31 На выборах проголосовал кандидат в президенты Максим Сурайкин.

Максим Сурайкин. FOTO: TASS/Scanpix

11:21 Видео, как Павел Грудинин голосовал на выборах президента России.

11:20 Тем временем на Украине продолжаются протесты.

На Украине продолжаются протесты. FOTO: REUTERS/SCANPIX

11:07 Корреспондент TVNET Виктория Пушкеле сообщает, что у отдела социального обеспечения при Консульском отделе РФ на ул. Валдемара в Риге выстроилась очередь граждан России, желающих отдать свой голос. На данном участке могут отдать свой голос граждане России, чьи фамилии начинаются на буквы С-Я. В очереди стоят около 200 человек, рядом дежурит экипаж Госполиции.

Очередь в Риге из желающих проголосовать на выборах президента России. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге из желающих проголосовать на выборах президента России. FOTO: Русский TVNET

11:01 Видео, как голосовал Владимир Жириновский.

10:43 Главный оппозиционер России Алексей Навальный сегодня ведет свой прямой эфир, где рассказывает о ходе выборов и замеченных нарушениях.

10:28 Вот как Россия выбирает президента.

10:21 Боксер Николай Валуев сделал свой выбор...

... И певец Олег Газманов тоже.

10:16 А вот и видео, как Владимир Путин голосовал за...

10:14 Наш фоторедактор собрал первые фото с избирательных участков Москвы.

10:08 Тем временем на Камчатке выборы уже завершились, и начался подсчет голосов.

10:06 В Киеве возле посольства России украинские националисты проводят протесты, сообщает Reuters. А «РИА Новости» добавляет, что полиция попросила журналистов и прохожих покинуть территорию вблизи здания российского консульства в Одессе: «поступило сообщение о минировании улицы».

Протесты на Украине. FOTO: REUTERS/SCANPIX

9:39 В Москве сегодня открыто 3605 избирательных участков, спецкор Русского TVNET в Москве Татьяна Одыня побывала рядом с одним из них - в районе Речного вокзала.

Несмотря на морозную погоду, в 10:00 утра по местному времени у входа в избирательные участки наблюдается оживленность и некая праздничность, людей больше обычного, встречаются дети с шариками.

У входа в избирательный участок дежурит полиция, обеспечение безопасности на уровне.

Проголосовавшим раздают значки. FOTO: TASS/Scanpix

Спецкор Русского TVNET в Москве обратила внимание, что в городе организуются различные мероприятия, чтобы вытащить избирателя на улицу. Буквально на территории избирательный участков в рамках фестиваля «Мос/Еда 2018» расположены продуктовые лавки – фермерские площадки, на которых представлены лучшие продукты из всех регионов России. Также проводятся бесплатные проверки здоровья, например, на предмет опасности возникновения рака.

Особенно позаботились о молодежи – для проголосовавших избирателей в возрасте от 18 до 25 лет в качестве подарка Москва выдает флайеры на большой концерт в Олимпийском. Как сообщает корреспондент Русского TVNET, молодой избиратель в обмен на флайер может получить свой билет на один из дней концерта, запланированного на 22-24 марта. Более 20 исполнителей уже подтвердили свое участие в нем, среди них Нюша, Дима Билан, Полина Гагарина и другие.

9:31 Проголосовал и кандидат от коммунистов Павел Грудинин.

Павел Грудинин. FOTO: AP/ScanPix

9:22 А граждане России тем временем продолжают голосовать и делать селфи на избирательном участке.

Селфи на избирательном участке. FOTO: REUTERS/SCANPIX

9:18 Один из кандидатов в президенты Владимир Жириновский после голосования как всегда экстравагантно прокомментировал журналистам проходящие выборы, отметив, что сегодня выбирают «правителя русского мира, хозяина земли русской, верховного правителя всей планеты Земля, выбирают начальника планеты Земля». Жириновский указал, что очень хотел бы, чтобы «все каждый день слушали бой Кремлевких курантов и знали русский язык». «Москва - столица мира, и никто не смеет нам угрожать», - завершил он свой монолог.

Владимир Жириновский. FOTO: AP/ScanPix

9:12 Уже проголосовали Григорий Явлинский, для которого это 4-е выборы в качестве кандидата в президенты, и Владимир Жириновскийй, в 6-й раз претендующий на главный пост страны.

Григорий Явлинский. FOTO: TASS/Scanpix

9:11 А вот так голосуют российские солдаты.

Солдаты голосуют на выборах. FOTO: AP/ScanPix

9:09 Проголосовал и другой кандидат на пост президента Борис Титов.

Борис Титов. FOTO: TASS/Scanpix

8:51 По официальным сообщениям, серьезных нарушений не установлено. Тем временем в Барнауле некая женщина пришла на участок, взяла бюллетень и ушла. Оказалось, что она просто хотела оставить документ на память о выборах, сообщает «РИА Новости»

8:43 С раннего утра проголосовал и пока еще действующий президент России Владимир Путин. Как сообщают российские СМИ, сделал он это в здании Российской академии наук, отметив, что успешным для него будет любой процент голосов, который даст право продолжить исполнять обязанности президента.

Владимир Путин. FOTO: TASS/Scanpix

8:32 Избирателей призывают делать селфи, чем многие и занимаются.

Мы тоже проголосовали!#Приморьевыбирает#выборыБК2018#выборы#18марта#гражданский долгвыполнен#наулицевесна# A post shared by Сальникова Юлия (@ykostyukova) on Mar 17, 2018 at 11:04pm PDT

А вы отдали свой голос?) #твойголос24#яголосую#18марта#выборы#выборы2018#выборыпрезидента#выборыпрезидента2018#политика#сделайсвойвыбор#россия#сильнаяроссия#рф A post shared by Мария Ермолович (@masha_ermolovich) on Mar 17, 2018 at 9:06pm PDT

8:01 В России первыми начали свою работу избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Это произошло еще в 22:00 субботы по Риге. На этих выборах делалось все, чтобы люди не проигнорировали выобры, а пришли голосовать. Так, в окружном центре Анадырь люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси, сообщает Newsru.com. А в Петропавловске-Камчатском тех, кто пришел голосовать с раннего утра, на участках угощают пирогами и местными деликатесами.

8:00 В Риге, Даугавпилсе и Лиепае открылись избирательные участки, на которых граждане России, проживающие или временно находящиеся в Латвии, могут проголосовать за одного из кандидатов на пост президента России.

В субботу некоторые участки также были открыты и сообщалось, что там даже выстраивались очереди из желающих проголосовать на выборах.

В настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ.

Кандидаты в президенты России. FOTO: REUTERS/SCANPIX

Посольство Латвии в России организовало избирательные участки, время работы которых с 8:00 до 20:00 по латвийскому времени. В столице проголосовать можно в Посольстве по адресу ул.Антонияс, 2 (фамилии начиная с А-К), в Консульском отделе по адресу ул.Смилшу, 3 (Л-Р) и в Отделе соцобеспечения при посольстве по адресу ул.Кр.Валдемара, 36 (С-Я).

Участки также есть в Даугавпилсе (ул.Краславас, 46) и Лиепае (ул.Лиепу, 27).

Напомним, на пост президента России претендуют 8 человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.