На горнолыжном курорте в Грузии сломался подъемник, людей стало выбрасывать из кресел

На горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии сломался подъемник, в результате чего есть пострадавшие, сообщили источники в социальных сетях. Позже информацию подтвердил грузинский телеканал Rustavi2.

Поломка подъемника произошла в результате перебоев с электроэнергией, сообщает телеканал. Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко заявил, что на данный момент известно о восьми пострадавших.

На видео, размещенном в социальной сети Facebook, видно, что канатная дорога работает с высокой скоростью, причем в обратном направлении, кресла подъемника сталкиваются друг с другом, с них спрыгивают люди, некоторых выбрасывает из кресел.

Как сообщают источники, на место происшествия прибыли спасатели и остановили неисправный подъемник. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В связи с аварией на канатной дороге в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта».