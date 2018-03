Полиция Лондона пришла к выводу, что Глушкова убили

Вскрытие показало, что Глушков умер в результате «сдавления шеи». По данным источников Sky News, его нашли у себя дома повешенным.

«Управление полиции Лондона по борьбе с терроризмом, которое руководит расследованием, теперь считает смерть господина Глушкова убийством», — сообщил Скотленд-Ярд. Первоначально высказывалась версия о самоубийстве Глушкова.

Николай Глушков был другом и деловым партнером Бориса Березовского. Его нашли мертвым 13 марта в Лондоне. Источники в окружении покойного говорили, что следствие считает основной версию самоубийства.

16 марта Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела об убийстве Глушкова.

За несколько дней до гибели Глушкова в английском Солсбери были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. Власти Великобритании возложили ответственность за случившееся на Россию.

Борис Березовский умер в Великобритании в марте 2013 года. Следствие пришло к выводу, что он покончил с собой.

A murder investigation has been launched following the death of 68-year-old Nikolay Glushkov in New Malden - A post-mortem has given cause of death as compression to the neck https://t.co/3BDvHzKibD pic.twitter.com/aMeihcp9uK— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 16 марта 2018 г.