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Хиллари Клинтон в Индии попала в больницу с травмой

Korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта. По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись на лестнице.

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне по Индии попала в больницу с травмой запястья. Об этом сообщает газета Timesof India.

Сотрудник клиники Goyal Hospital сообщил, что Клинтон провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта.

По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.

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