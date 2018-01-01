Джонсон отказался пожать руку российскому послу

Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России Александром Яковенко в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку. Об этом рассказал сам российский дипломат, передает РИА «Новости».

«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон. — «Газета.Ru») продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — сказал Яковенко.

Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.

«Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — добавил дипломат.