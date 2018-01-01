53 активиста Навального поехали в Чечню для наблюдения за президентскими выборами

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил оппозиционера Алексея Навального и «его людей» в регион для наблюдения за президентскими выборами 18 марта на избирательных участках. На днях основатель Фонда борьбы с коррупцией начал сбор денег на поездку своих сторонников в республику. В пятницу, 16 марта, глава Центризбиркома гарантировала активистам безопасность в Чечне.

«Позвонили из ЦИКа, получили наш список наблюдателей, кто направляется в Чечню. Отдельный сотрудник занимается контролем этого вопроса. Дали контакты для обратной связи. Памфилова гарантирует, что им будет обеспечена возможность наблюдения и безопасность, cказала ее помощник», - написал на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

Пресс-секретарь федерального штаба Навального Руслан Шаведдинов, в свою очередь, комментируя приглашение Кадырова приехать «людям Навального» в качестве наблюдателей в республику, сообщил о том, что 53 сторонника оппозиционера направятся в Чечню, передает РБК.

Накануне Центризбирком пообещал разобраться с изъятием направлений на выборы для наблюдателей из штаба Навального. Как стало известно, для этих целей ЦИК срочно направит в МВД письмо с просьбой оперативно расследовать такие случаи. Об этом заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова на встрече с представителями Навального.

16 марта Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram дал развернутый ответ на вопрос о своем отношении к желанию представителей различных политических сил направить в Чечню своих наблюдателей.

«Почему-то все интересуются, как мы воспринимаем идею Алексея Навального командировать «своих людей«. Я не знаю, какой статус имеют «свои люди», но приглашаю всех, кто желает стать свидетелями голосования в Чечне, включая самого Навального, «его людей», наблюдателей из США, Европы, кого угодно приехать в воскресенье в Чечню, чтобы лично убедиться, как проходит голосование. Только нужно иметь при себе предусмотренный законом документ на право быть наблюдателями», - заявил он.

Глава Чечни также подчеркнул, что его республика является самым спокойным, мирным и безопасным регионом планеты. «Что касается голосования, то независимые опросы общественного мнения свидетельствуют, что активность граждан будет исключительно высокой. Уроженцы Чечни даже приезжают из других регионов, чтобы вместе с родными и близкими посетить избирательные участки. Выборы в Чечне станут самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире! В этом никому не следует сомневаться!» - резюмировал он.

На днях не допущенный к выборам оппозиционер Навальный обвинил ЦИК в подготовке «грандиозного мухлежа» на выборах президента 18 марта. По его мнению, сотрудники ЦИК, включая Эллу Памфилову, «вбросят несколько миллионов голосов», чтобы повысить «явку избирателей до нужного Путину уровня». После этого Памфилова заявила, что готова встретиться с Навальным и его сторонниками. Сам Навальный на встречу с Памфиловой не приехал.



