Си Цзиньпина переизбрали главой Китая, удалив из зала журналистов

Си Цзиньпин в субботу был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС), таким образом, во второй раз возглавив Китай. Его заместителем стал бывший руководитель партийной спецслужбы, ранее возглавлявший «чистку» коррупционеров, передает Reuters. На время голосования журналистов попросили покинуть зал заседаний Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), чтобы депутаты спокойно делали свой выбор.

Депутаты форума - около 3000 человек - проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на два поста, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая, единогласно, передает ТАСС. На нынешней сессии ВСНП были утверждены изменения в Конституцию, которые дают руководителю право переизбираться неограниченное число раз, а не дважды, как это было раньше.

Заместителем председателя КНР избран Ван Цишань, ранее занимавший пост председателя Центральной комиссии по проверке дисциплины. Против его кандидатуры проголосовал один депутат ВСНП.

Ван Цишань считается одним из наиболее приближенных сторонников председателя КНР Си Цзиньпина. Он слывет в китайской политической элите не только «цербером антикоррупционной кампании», но и талантливым экономистом и управленцем. Руководство страны неоднократно назначало его на ответственные должности для решения срочных и важных задач, за что он получил неформальное прозвище «начальника пожарной команды».