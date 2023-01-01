Ответ России: высланы 23 дипломата, закрыто диппредставительство, упразднен Британский совет

МИД объявил об ответных мерах в отношении британских дипломатов: из России высылают 23 британцев. Кроме того, будет закрыто генконсульство Британии в Санкт-Петербурге и упразднен Британский совет. Информацию со ссылкой на сообщение дипведомства передают ТАСС и «Интерфакс».

Утром в МИД вызвали посла Великобритании Лори Бристоу, где ему сообщили о принятых ответных мерах. Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок» и выслала 23 дипломатов РФ.

МИД заявил о высылке 23 дипломатов в Британию - эта симметричная мера ожидалась. Однако помимо этого на фоне обвинений, которые в Москве называют голословными, объявлено о еще двух направлениях «ответного удара». Во-первых, будет закрыто генконсульство в Санкт-Петербурге. Сроки, как указал МИД, будут определены «в соответствии с международными нормами», сотрудникам дадут время на завершение дел. Во-вторых, под удар вновь попал Британский совет - организатор образовательных и культурных программ. Его закроют «в связи с неопределенным правовым статусом».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул 16 марта, что Москва обязательно будет высылать британских дипломатов. «Ответ мы как вежливые люди сначала доведем до наших британских коллег, в отличие от них, когда они хватаются за микрофон, чтобы объявить, что во всем виновата Россия», - отметил ранее Лавров.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.