Один из создателей «Новичка» предупредил о возможном отложенном заражении британцев

Ученый Вил Мирзаянов, которого называют одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», предупредил о возможном отложенном заражении в Британии и назвал недостаточными меры предосторожности, которые предпринимают власти страны. Об этом он рассказал в большом интервью Русской службе ВВС. В России существование программы и самого вещества отрицают.

Таким нервно-паралитическим токсином, как считают британские власти, были отравлены в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Мирзаянов в интервью «фантазировал», как это могло случиться при использовании бинарного метода получения яда: «Это маленький патрон, который вставляется, - это я уже фантазирую, - в наган, револьвер, в нем есть устройство, которое их (компоненты) разбивает, и идет реакция между ними. И потом выстреливает этим как бы разбавителем в виде бензина или диоксида углерода обычно из пульверизатора». По его мнению,

если отравление происходило в помещении, то подготовленный агент мог выжить и без костюма химзащиты.

Британским специалистам, которые работают на месте предполагаемого обнаружения вещества в костюмах химзащиты, ничего не угрожает, уверен Мирзаянов. А вот меры, к которым предложили прибегнуть рядовым обывателям - выстирать одежду и запечатать вещи, которые нельзя стирать - он считает недостаточными. «Надо было их (людей) исследовать обязательно в клинических условиях и держать там, наблюдать за ними. Увы, эти вещества имеют так называемое отложенное действие», - подчеркнул химик.

Мирзаянов утверждает: «Такие частицы могли сесть на кожу и потом потихонечку проникать и действие такое латентное произвести и необратимые повреждения…

В Англии то же самое может произойти с этими людьми, которые были вблизи или контактировали каким-то образом с этими (зараженными) предметами или с этими господами»

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Его рекомендация - сжигание всех предметов при возможном риске заражения. «Сжигание и в Соединенных Штатах, и в Англии, и в России разработано достаточно хорошо. И это не просто сжигание, когда ты сжигаешь и это летит в воздух. Нет, они проходят через соответствующие фильтры-нейтрализаторы сначала, которые препятствуют выходу возможной, все еще не дегазированной, неуничтоженной части отравляющего вещества. Методы эти известны, они отработаны хорошо».

Химик также указывает, что нервно-паралитическое вещество вызывает необратимые повреждения.

«Я полагаю, (есть) какие-то разработанные методы лечения, хотя я очень пессимистически отношусь к этому… ведь больше денег тратят всегда на разработку оружия, чем на лечение от воздействия этого оружия».

Мирзаянов уверен в российском происхождении «Новичка» и при этом считает, что в Британии вещество идентифицировали так быстро, потому что смогли синтезировать его и поместить «отпечаток» в базу данных для использования в масс-спектрометре.

Предостережения Мирзаянова подтверждает гибель президента «Росбизнесбанка» Ивани Кивилиди в 1995 году. Он скончался 4 августа 1995 года в московской Центральной клинической больнице вскоре после того, как это вещество было нанесено неизвестными на его телефонную трубку. В результате действия этого вещества (Foliant-232) погибла его секретарша, вызывавшая по этому же телефону скорую. Патологоанатом, делавший вскрытие тела банкира, умер через полтора месяца после проведения экспертизы.

В то же время надо отметить, что интервью проживающего в США химика изобилует предположениями, а в некоторых оценках он ошибается на порядок: например, утверждает, что участники секты «Аум Сенрике» отравили зарином 200 человек. ВВС указывает, что в результате двух инцидентов, организованных сектантами, тогда погибли 20 человек.

Класс веществ «Новичок» относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения и был разработан в конце 1980-х годов при реализации проекта «Фолиант». Итогом проекта стало создание трех уникальных химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия - «Вещество 33», «A-232», «А-234».

По оценке Мирзаянова, в СССР могли получить до 100 тонн «Новичка», и этого достаточно для заражения миллионов людей.