Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из России

Национальный совет по безопасности Великобритании соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить «дальнейшие шаги» после объявления ответных мер Россией в отношении Британии, передает РИА «Новости».

«В свете прежнего поведения России, мы предвидели подобный ответ, и Национальный совет по безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Ранее российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.

После отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата.