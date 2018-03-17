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Скотленд-Ярд опубликовал фото машины Скрипалей и установливает ее передвижение

Meduza.io
Фото: REUTERS/Scanpix

Британская полиция опубликовала фотографию машины Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери 4 марта, и попросила связаться с властями тех, кто видел ее.

«Нам нужно установить передвижения Сергея и Юлии тем утром, до того, как они отправились в центр города», — сказано в сообщении.

В рамках расследования показания дали уже около 400 свидетелей. Над делом работают 250 полицейских из управления по борьбе с терроризмом при поддержке сотен сотрудников других подразделений и служб. Они собрали более 760 вещественных доказательств и отсматривают более четырех тысяч часов записей с камер наружного наблюдения.

Осужденный за госизмену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке в центре города. Юлия Скрипаль приехала в Англию вечером накануне.

По заявлению британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Власти РФ отрицают создание этого яда и говорят, что он был разработан на Западе.

Великобритания возложила ответственность за покушение на Скрипалей на Россию и в качестве ответных мер выслала 23 российских дипломата и заморозила дипломатические отношения. Россия 17 марта объявила о симметричной высылке 23 британских дипломатов, а также о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращении работы Британского совета в РФ.

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