Скотленд-Ярд опубликовал фото машины Скрипалей и установливает ее передвижение

«Нам нужно установить передвижения Сергея и Юлии тем утром, до того, как они отправились в центр города», — сказано в сообщении.

В рамках расследования показания дали уже около 400 свидетелей. Над делом работают 250 полицейских из управления по борьбе с терроризмом при поддержке сотен сотрудников других подразделений и служб. Они собрали более 760 вещественных доказательств и отсматривают более четырех тысяч часов записей с камер наружного наблюдения.

Renewed appeal for information from anyone who saw Salisbury victim's car https://t.co/4f5VbsbI8U pic.twitter.com/zE5bgqutzd— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 17, 2018