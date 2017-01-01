Савченко заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко уверена, что в стране есть множество военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте. Об этом она рассказала в интервью «Стране.ua».

По словам Савченко, подобные настроения наблюдались в рядах Вооруженных сил Украины еще во времена бывшего президента страны Виктора Януковича. «Даже против Януковича были готовы вертолеты взлетать, когда он ставил нас охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить Верховную Раду. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — сказала она.

На вопрос, много ли на Украине военных, готовых свергнуть действующую власть путем военного переворота, Савченко ответила, что таких «более чем достаточно».

«Страна.ua» 13 марта сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство «коррумпированной властью» президента страны Петра Порошенко.

Общался с Савченко и посредник при обмене пленными Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после этого обвинен в подготовке терактов в Киеве и подготовке убийства Порошенко.