В российском МИДе назвали пять стран, где могли произвести «Новичок»

В российском МИДе назвали пять стран, где, помимо СССР, могли произвести химикаты типа «Новичка», который использовался при химатаке в британском Солсбери. Среди указанных представителем внешнеполитического ведомства Марией Захаровой стран - и сама Великобритания. Ранее власти РФ отвергали факт разработки «Новичка», а Захарова не объяснила, откуда у нее эта информация.

Представитель МИД выступала в эфире телеканала «Россия 24». Она, в частности, заявила: «Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок«. Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос», - сказала она. Захарова также отметила, что Великобритания, акцентировав внимание на российском происхождении нервно-паралитического вещества, пытается отвести внимание общественности от его формулы и от стран, которые обладают его образцами.

Первой на высказывания Захаровой отреагировала Чехия. Глава МИД страны Мартин Стропницкий, как передает Reuters, отверг предположения представителя российского внешнеполитического ведомства.

Захарова утверждает, что Британия не предоставляет информацию по расследованию, уводя взгляд от формулы. «Если премьер-министр Великобритании (Тереза Мэй) и британские эксперты дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали эти вещества, тогда люди поймут - в каждой стране - о чем идет речь. На сегодняшний день никаких данных не было предоставлено о том веществе, которое было использовано», - цитирует ее ТАСС.

Она также указала на противоречие в британской версии: «Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть, даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца».

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что сейчас нет информации о состоянии и местонахождении пострадавших во время атаки - экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «То, в каком он (Скрипаль) состоянии сейчас находится, никто не знает, кроме тех людей, которые и засекретили в Великобритании всю эту информацию, - сказала дипломат. - Никто не знает, где он и что с ним».

В субботу МИД России объявил о первом ответе России на обвинения в отравлении: высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Британии в Петербурге и Британского совета. В Британии объявили, что действия были «ожидаемы».

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок» и выслала 23 дипломатов РФ.

Класс веществ «Новичок» относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения. Считается, что он был разработан в конце 1980-х годов при реализации советского секретного проекта «Фолиант». Итогом стало создание трех уникальных химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия - «Вещество 33», «A-232», «А-234».