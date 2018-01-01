Москва и москвичи накануне выборов 18 марта: вечер дня тишины

В Москве - холодно, ночью столбик термометра опускается аж до - 20 градусов. В субботу, накануне президентских выборов, в городе было солнечно и морозно. Агитация за кандидатов в президенты, как известно, накануне выборов запрещена. Так что в «день тишины» - самое время поболтать с друзьями-приятелями, оглянуться по сторонам, побывать в театре.

Оглянешься вокруг, поговоришь с давними знакомыми - и впечатление такое, что до выборов... большинству москвичей нет вообще никакого дела. Во всяком случае - непричастных к выборам по долгу службы людей тема мало волнует. Многие выборы игнорируют, просто на них не ходят.

Русский TVNET познакомился с точкой зрения разных людей - в том числе и несознательных граждан РФ, которые не собираются голосовать 18 марта и не воспринимают выборы как свой гражданский долг.

Мне кажется, что это очень позитивное явление. В России выросло поколение нормальных людей, не считающих нужным лицемерить, прикрываясь «правильными» лозунгами. В конце концов, если «выборы» - не вполне выборы, есть множество альтернатив, чем занять себя в этот день.

Настоящая Россия - страна людей, которые делают очень крутые вещи и все понимают про свою власть. Они не хотят изоляции России, а хотят достойного будущего своей стране.

Настоящая Россия совсем не похожа на страну затюканных идиотов, стонущих под игом агрессивного ко всему миру «вождя», какой она представляется из новостей. Чтоб убедиться в этом, достаточно прогуляться по улицам Москвы, потолкаться в книжных, зайти в столичные кафе, провести вечер в театре или концертном зале.

...От Пушкинской площади - по Тверской улице, одной из главных магистралей столицы, - до книжного магазина «Москва», который открыт аж до полуночи.

Пушкинская площадь FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

А оттуда - дальше по Тверской до Камергерского переулка, к театру: МХТ им. Чехова там как раз и находится. К театру было приковано внимание очень многих людей, в том числе и в Латвии. Несколько дней назад здесь прощались с большим актером, режиссером и педагогом Олегом Павловичем Табаковым.

Портрет Олега Табакова в окнах МХТ им. Чехова FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

...Каждый раз, приезжая в Москву, прохожу Камергерским мимо театра поглазеть на афиши, сказав себе, что уж в следующий раз - точно хоть вечер, да в театре!.. Спасибо Марине Брусникиной за контрамарку: этот вечер для меня настал. О ее работе «Пролетный гусь» по Виктору Астафьеву рассказ отдельный. Но спектакль в этот вечер был особенный, посвященный Олегу Табакову, ведь именно он когда-то нашел в астафьевской прозе материал для будущей постановки. Пронзительный получился на мхатовской сцене спектакль!

Выходишь из театра - на улице холодина. Но гуляющие в центре Москвы все равно есть, хоть и не так много, как весенними вечерами.

Камергерский переулок - вид на центральный телеграф с рекламой FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

С театралами о выборах неприлично говорить: все-таки голосование тайное, это выбор каждого. Не все же стремятся идти в фарватере сильной власти, заявляя о своей позиции на всех углах и... надеясь на кое-какие дивиденды.

Но пора обобщить здесь разговоры предшествовавших дней. Главных впечатления два: к выборам мирный российский обыватель весьма равнодушен. И у многих есть ощущения, что их результаты не повлияют никак или же незначительно повлияют на повседневную жизнь россиян.

Осмелюсь предположить: молодые и достаточно успешные люди часто не воспринимают демократию как ценность, которую надо отстаивать.

Если вы не чиновник или госслужащий, обязательна явка не то, что на выборы, но и на массовый митинг (например, в «Лужниках») в поддержку действующего президента и самовыдвиженца Путина... Если вы не участвуете в выборах в качестве добровольного помощника или члена команды одного из кандидатов - вам на них наплевать. Разве что вас обязало явиться и отчитаться не в меру ретивое начальство...

Не факт что вы вообще на выборы пойдете... Такое впечатление от общения со многими москвичами. И нет, это история совсем не про бойкот, к которому призвал своих сторонников Алексей Навальный. Это история о том, что бесполезное - вредно, и нет резона во всем этом цирке участвовать. Представление, что «лень ребятам встать с дивана» - вообще ерунда. Не намерены голосовать люди в других сферах жизни весьма активные.

Может быть, в моей личной фокус-группе подобрались люди сплошь и рядом несознательные?!.. Но из опрошенных лично двадцати пяти примерно граждан с правом голоса - от восемнадцатилетних «пионеров» до полных пенсионеров, планировали дойти до избирательного участка, хорошо, если шестеро-семеро...

Те, кто помоложе, вообще не понимают, чего от них хотят их «слишком сознательные» родители. Двадцатилетние говорят: «А зачем?.. Результат и так известен...» Тридцатилетние убеждены: «Без нас вполне обойдутся...»

Есть, конечно же, и исключения. Звучат монологи страстные, путанные, горячие - например, с призывами голосовать за Григория Явлинского, который остановит войну и покончит с бедностью. Или, наоборот, столь же яростные речи, с точностью до наоборот: «Как вообще вы смеете быть против Путина!»

А вот мой знакомый «коммуняка» что-то нынче поостыл - как-то совсем не по душе ему выдвинутый партией товарищ Грудинин. Говорит знакомый: с деньгами я, конечно, коммунистам помогу, и проголосую, как мне партия велит... Но... займусь-ка лучше я другим своим проектом: ведь скоро праздник, Курбан-байрам на носу.

Студенты из Тимирязевки с ним бы точно не согласились, потому как всей душой за кандидата Грудинина. Почему? Да он их любимому ректору друг, а ректор, говорят студенты, с кем попало дружить не будет, ему можно доверять. Да еще - раз Грудинина всеми силами «мочат» в телевизоре и в СМИ, значит, точно он стоящий мужик. То, что «стоящий мужик» - еще и явный сталинист, студентов не смущает...

А вот пишет давний знакомый в Фейсбуке: " Умоляю, скажите, это, наконец-то, у меня паранойя или наглый, ловкий трюк?

Это же предвыборная агитация на избирательном участке - грубейшее нарушение самим ЦИКом закона о выборах. Да и оплачиваться тираж этого агитационного материала должен не за наш с вами счет (из бюджета страны), а из средств избирательного фонда кандидата-президента."

Информация для избирателя - или реклама одного из кандидатов за счет ЦИК? FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Это он про предвыборные плакаты ЦИК, они же сформулированы так, что фактически предлагают голосовать за действующего президента, который кандидатом даже и не притворяется.



«Если ты хочешь знать мое мнение, - говорит, уезжая на выходные из Москвы, юная леди, к мнению которой я всегда очень даже прислушиваюсь, - то имей в виду, что я - за Путина. Мне все равно, плохой он или хороший. Но никакие революции и потрясения нам не нужны. Мы за стабильность, мы умеем работать, хотим нормально жить и хорошо зарабатывать.»

«Не понимаю, зачем мне переживать за вещи, которых я все равно не могу изменить. И с какой стати тратить свой выходной, делая вид, что я кого-то там выбираю не понарошку» - вторит юной леди будущий медик, а пока еще только студент. Типичный диалог выглядит так:

- Пойдешь на выборы?



- Не-а. Лениво... У меня на выходной другие планы.

Билборды на окраине - с рекламой новых фильмов FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



... На дверях подъездов окрестных домов объявления - с номерами участков, напоминаниями где и как голосовать. За день половину срывают. Иногда дополнят на свой вкус. Вот дверь одного из подъездов с листовкой, которая утром была свежа и целехонька. Вечером поперек листа жирно выведено слово «ЛОЖЬ».