Посол РФ увязал скандал в Солсбери с «заваливающейся» британской экономикой

Великобритания нагнетает антироссийскую истерию, чтобы отвлечь внимание общества от экономических проблем в стране. С таким заявлением, как передает «Интерфакс», в эфире телеканала НТВ в субботу выступил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Дипломат отдельно подчеркнул, что столь серьезных обвинений в свой адрес Россия не прощает.

«У британцев возникают соблазны использовать это для того, чтобы ещё дальше нагнетать антироссийскую истерию, потому без нагнетания этой истерии трудно отвлечь внимание от тех проблем, с которыми Британия будет сталкиваться на перспективу», - отметил Яковенко, уточнив, что речь прежде всего идет «об очень серьезных проблемах в экономике, которая начинает заваливаться».

Он также выразил уверенность, что через какое-то время наступит период, "когда даже ближайшие союзники по НАТО Великобритании могут спросить: "Ну а все-таки покажите нам, что вы имеете за душой?" По его словам, в настоящий момент западные государства слепо верят Великобритании.

«Скорее всего, это произойдет в Организации по запрещению химического оружия, потому что благодаря нашим усилиям нам удалось все-таки выдавить британцев в правовое поле. И теперь тема переходит в эту организацию в Гааге. Но опять же в Гааге британцы тоже уходят от каких-либо разговоров, даже встреч с нашими экспертами. Позиция какая-то, честно говоря, страусиная», - цитирует посла ТАСС.

Яковенко заключил, что Россия намерена «додавить» Великобританию, «потому что нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения и мы таких вещей не прощаем». Он посчитал нужным уточнить, что речь идет об активной работе в рамках правового поля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения вещества «Новичок», который использовался при химатаке в Солсбери, «являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок«. Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция». «По поводу США надо ставить вопрос», - добавила она.

Захарова также отметила, что Великобритания, акцентировав внимание на российском происхождении нервно-паралитического вещества, пытается отвести внимание общественности от его формулы и от стран, которые обладают его образцами.

Первой на высказывания Захаровой отреагировала Чехия. Глава МИД страны Мартин Стропницкий отверг предположения представителя российского внешнеполитического ведомства. Вскоре реакция последовала и со стороны Швеции. В МИД этой страны подчеркнули, что обвинения России «неприемлемые и необоснованные».