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На Украине у российских представительств прошли акции протеста

Русский TVNET
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Фото: Sergei Supinsky / AFP

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России в центре украинского Киева прошли акции протеста против проведения выборов в аннексированном Крыму.

По сообщению «Украинской правды», участниками акции стали около 50 человек. Они держали в руках плакаты с надписями «Путин = Гитлер», «Выборам агрессора в Украине не быть», «Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам» и «Крым - это Украина».

Также участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лица президента РФ Владимира Путина и выкрикивали «Путин, вон из Крыма!». Позже это чучело митингующие сожгли.

Подобные протесты состоялись также у российского генконсульства в Харкове и у консульств в Одессе и Львове.

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