Какие страны первыми поздравили Путина с победой?

Побеждающий на президентских выборах действующий глава России Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Поздравительную телеграмму направил председатель КНР Си Цзиньпин. Как отметил китайский лидер, российский народ проявляет солидарность по многим вопросам, играя важную роль на международной арене, «верно шагая по пути развития мощной державы».

По телефону слова приветствия передал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поздравление поступило и от президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Поздравления направили лидер Кубы Рауль Кастро и президент Сербии Александр Вучич.

Успехов в работе Владимиру Путину пожелал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

«Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа», — сказано в телеграмме президента Азербайджана Ильхама Алиева.