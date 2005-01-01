Самые необычные похоронные ритуалы в мире

Насколько разные представления имеют различные культуры мира о жизни, настолько отличаются и представления о смерти. Во многих странах последние проводы умершего - мрачное и скорбное событие, тогда как в других умершего с веселыми песнями и нужными вещами вводят в новую и, возможно, лучшую жизнь. Портал TVNET обобщил самые необычные и интересные похоронные ритуалы в мире.

Знаменитые мексиканские мумии

В мексиканском поселке Гванахуато оборудован «Музей мумий», главными экспонатами которого, конечно, являются мумифицированные останки, сообщает «New York Post».

В конце 19-го века на местном кладбище был введен «налог на могилу». Если семьи не могли позволить себе продолжить платить за кладбище, трупы выкапывали, чтобы дать место более платежеспособным клиентам. Один раз сотрудники кладбища нашли не кости, а мумии - присутствующие в почве химические компоненты природным образом мумифицировали похороненных там.

Когда мумии выкопали, местные решили заработать на них и поместили в музей.

В Тибете тело умершего скармливают грифам

В Тибете земля слишком камениста, чтобы хоронить людей, а дерево слишком дорогое, чтобы использовать его в кремации. Поэтому местные рогьяпы или могильщики выполняют брутальный похоронный ритуал, который шокирует жителей Запада.

«Умерших оборачивают в ткань и помещают в позу эмбриона, в какой он появился на свет», - рассказывает автор книги «From Here to Eternity» Кейтлин Доути. «Когда буддийские ламы заканчивают скандировать мантры над трупом, тело отдают рогьяпе. Рогьяпа снимает ткань и вырезает мясо, снимая кожу и отделяя мускулы и сухожилия».

При этом грифы ждут, когда придет их очередь прикоснуться к останкам. Когда птицы их съедают, тело считается «отданным обратно природе, которая может его использовать». В Тибете в 2005 году запретили снимать и фотографировать эти похоронные ритуалы, однако туристы по-прежнему отправляются увидеть все своими глазами.

В США умерших превращают в компост

Исследовательской станции судебной остеологии Университета Западной Каролины можно пожертвовать останки своего близкого, чтобы на них могли тренироваться судебные следователи и сотрудники полиции. Однако Катрина Спейд создала там особенную программу с названием «Urban Death Project» («Урбанистический проект смерти»), цель которого - перерабатывать трупы в компост. Авторы проекта надеются, что это могут реализовать и в других местах, особенно там, где нет много места для захоронений.

В рамках проекта тело погибшего закладывается в обогащенную углеродом смесь, и за 4-6 недель оно превращается в кучку перегноя. Во время этого процесса «человек перестает быть человеком, молекулы превращаются в другие молекулы», - поясняет Спейд. Семьи умерших могут собрать перегной и использовать его в своем саду.

Подсвеченные статуи Будды в Японии

В Японии - самый высокий показатель кремаций в мире - этот метод используют 99,9% случаев смерти. Поэтому японцы пытаются сделать церемонии кремации настолько особенными, насколько это возможно.

В токийском буддийском храме Кококуджи оборудован зал с фигурками Будды. Каждая из них соответствует умершему человеку. «Члены семьи или записывают имя умершего или же используют карту с чипом по типу карт метро в Токио. Все стены подсвечены синим цветом, за исключением самого Будды, который мерцает белым цветом. Нет нужды читать имена, пытаясь найти маму, так как белый свет приведет именно к ней», - поясняет Доути.

Стеклянные гробы Испании

«Клиенты» похоронного бюро Алтимы - примерно четвертая часть из всех погибших в Барселоне, Испания, или примерно от 10 до 12 умерших в день. В современном здании чествуется традиция держать мертвых «за стеклом».

Доступны два варианта. «В испанском стиле» умерший находится за одним стеклом как в каталоге. В свою очередь «каталонский» стеклянный гроб выглядит как витрина и расположен посреди помещения. Семья может снять комнату и провести с умершим хоть весь день.