Девятилетний мальчик застрелил свою сестру за игровую приставку

Несколько дней назад в округе Монро (Миссисипи, США) произошел ужасный инцидент, в ходе которого девятилетний мальчик выстрелил в голову своей тринадцатилетней сестре из-за того, что она не отдавала ему геймпад, когда тот хотел поиграть. Доставленную в больницу девочку, к сожалению, спасти не удалось, пишет vgtimes.ru.

Во время спора с сестрой мальчик выпустил всего одну пулю девочке прямо в голову. Пуля попала прямо в мозг, что привело к травмам, несовместимым с жизнью.

Сейчас точно неизвестно, как девятилетний мальчик смог получить доступ к оружию. Кроме того, полиция не сообщает, какое именно оружие было использовано.

В настоящее время полиция подробно изучает причины случившегося.