Наблюдатели ОБСЕ: выборы президента России «хорошо организованы», но безальтернативные

Состоявшиеся президентские выборы в России были хорошо организованы, но их нельзя считать полноценными из-за отсутствия реальной конкуренции. С таким заявлением выступила миссия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«День выборов был хорошо организован», «Центральная избирательная комиссия (ЦИК) осуществляла этот процесс эффективно и открыто», говорится в заявлении наблюдателей, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«Профессиональное и эффективное управление ЦИК техническими аспектами выборов заслуживает признания», - заявил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Майкл Георг Линк.

В то же время он добавил, что выборы прошли в условиях «чрезмерного контроля», и имелись «некоторые нарушения». В частности, были отмечены ограничения основных свобод.

Несмотря на либерализацию избирательного законодательства (снижение количества подписей, необходимых для регистрации кандидатом), некоторые кандидаты так и не были допущены к участию в выборах. Те же, кому все же удалось зарегистрироваться, тоже были ущемлены в правах. В частности, им было уделено значительно меньше времени в теле- и радиоэфирах, чем Владимиру Путину.

«Широкое освещение в большинстве СМИ (деятельности) нынешнего президента в качестве главы государства способствовало созданию неравных условий игры», - считают наблюдатели.

В заявлении также говорится, что «интенсивные усилия» Кремля по повышению явкиизбирателей возымели желаемый эффект.

Однако в целом все упомянутые недостатки «привели к отсутствию подлинной конкуренции».

«Там, где законы ограничивают многие основные свободы и результат (голосования) не вызывает сомнений, выборы почти теряют свою цель (...) Выбор без реальной конкуренции, как мы видели здесь, не является реальным выбором», - сказано в заявлении ОБСЕ.

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным ЦИК, явка составила почти 68%. Лидером голосования является действующий глава государства Владимир Путин.











