В США объявился серийный подрыватель

В американском Остине (штат Техас) появился серийный подрыватель, от бомб которого уже погибли два человека. Как считают в местной полиции, четыре заложенных в марте взрывных устройства имеют похожее строение, передает Reuters.

Последнее из устройств сработало 18 марта. На него на обочине дороги в жилом районе наткнулись двое молодых людей. Пострадавших отправили в больницу, полученные ими ранения не смертельны.

В полиции заявили, что эта бомба, вероятно, была приведена в действие с помощью растяжки.

Три предыдущих имели более простую конструкцию: их оставили у дверей под видом посылок, и устройства взорвались, когда их начали вскрывать.

Первый взрыв произошел 2 марта, тогда на пороге своего дома погиб 39-летний афроамериканец. Через десять дней из-за аналогичной посылки погиб 17-летний темнокожий подросток, его мать пострадала. В тот же день серьезные травмы получила при взрыве 75-летняя латиноамериканка. В последнем случае пострадавшие молодые люди оказались белыми.

Следователи пытаются найти одного или нескольких человек, стоящих за этими атаками, делом также занимается ФБР. За информацию, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности злоумышленника, обещано вознаграждение в размере 115 тысяч долларов.

Полиция расследует произошедшее как возможные преступления на почве ненависти. Стражи порядка также призывают ответственных связаться с властями и объяснить им свои мотивы.