Высланные российские дипломаты покидают Великобританию

Российские дипломаты, высланные в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, покидают Великобританию.

Как сообщает Корреспондент.net со ссылкой на «Радио Свобода», 23 дипломата 20 марта вылетают рейсом из Лондона в Москву.

В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за отравления бывшего шпиона.

Накануне солидарность с Британией выразили партнеры по ЕС и НАТО.

Как уже писал Русский TVNET, после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата.

Вислані через отруєння Скрипалів російські дипломати залишають Британію