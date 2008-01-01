Умер последний на планете самец северного белого носорога

В Кении скончался самец северного белого носорога по кличке Судан. Он был последней особью мужского пола этого вида животных, теперь на Земле осталось всего две самки, сообщает сайт заповедника Ol Pejeta Conservancy.

Отмечается, что носорог умер еще в понедельник, 19 марта. В последнее время он тяжело болел: у него был ряд проблем со здоровьем, связанных с его солидным возрастом (45 лет).

За несколько недель до смерти Судан перестал покидать вольер и почти все время был вынужден проводить лежа. При этом, по словам ветеринаров, он сильно страдал. Когда его состояние резко ухудшилось, руководство заповедника приняло решение его усыпить.

Теперь в мире осталось всего два белых северных носорога - 27-летняя самка Наджин и 17-летняя Фату. Первая является дочерью Судана, а вторая - его внучкой. При этом обе, как сообщалось, в настоящее время уже утратили способность к размножению.

Ранее биологи неоднократно пытались скрестить обеих самок с их отцом, но безуспешно. Также ученые пытались собрать средства для исследований, которые могли бы позволить восстановить этот вид в случае вымирания.

В 2017 году специалисты предприняли отчаянную попытку, разместив профиль Судана в приложении для знакомств Tinder. Таким образом они хотели собрать девять миллионов долларов, необходимых для проведения научных работ. Однако пока удалось собрать только 85 тысяч долларов, передает Reuters.

Несмотря на смерть Судана, ученые призывают всех неравнодушных людей не прекращать делать пожертвования. «Судан больше не может быть с нами, но вы можете помочь защитить его наследие. Пожертвование на исследования, связанные с экстракорпоральным оплодотворением, дает шанс на то, что в один прекрасный день в будущем северные белые носороги снова будут свободно перемещаться в своей естественной среде обитания», - заявляют зоологи.

Носорог был рожден в дикой природе в Судане в 1973 году. Он был вывезен из страны в возрасте двух лет и помещен в зоопарк в Чехии, где обитали еще пятеро животных этого вида. В 2009 году северные белые носороги были признаны вымершими в дикой природе. После этого Судан был перевезен в Ol Pejeta Conservancy. В 2014 году скончались два из трех остававшихся на Земле самцов северного белого носорога - Суни и Ангалифу.

Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона. Вес самцов достигает пяти тонн. Их шкура на самом деле не белая, а серая и шершавая, напоминающая шифер. Название, по всей видимости, произошло от бурского слова wijde, которое означает «широкомордый».

В середине XX века популяция этого вида превышала две тысячи особей. Менее чем через 20 лет животных осталось 15, а к 2008 году - восемь, причем все они обитали в зоопарках.

К вымиранию этого подвида причастны браконьеры, охотившиеся за рогами. Считается, что рог северного белого носорога обладает целебными свойствами, он дорого ценится на черном рынке.