В Словакии президент отказался назначать новое правительство

В Словакии президент страны Андрей Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает словацкое издание Aktuality.sk.

Отмечено, что Петер Пеллегрини, которому было поручено формирование нового правительства, в понедельник посетил президента и представил ему список имен, которые должны войти в кабинет.

В свою очередь Киска во вторник сообщил, что снова встретился с Пеллегрини и заявил ему, что не назначит правительство в нынешнем составе.

Президент призвал Пеллегрини представить новое предложение по членам будущего правительства к пятнице, 23 марта.

Ранее сообщалось, что в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Вскоре премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.