80 истребителей в день: Как я оказалась на борту авианосца США

44 ударных истребителя, 11 самолетов, 11 вертолетов и более 5000 членов экипажа на борту «Теодора Рузвельта», одного из мощнейших авианосцев в мире, с которого производится около 20% всех авиаударов международной коалиции в Ираке и Сирии. Русский TVNET воспользовался эксклюзивной возможностью оказаться на борту боевого гиганта в Персидском заливе.

«Ощущение во время приземления на короткую взлетно-посадочную полосу авианосца можно сравнить с автоаварией, когда вы на большой скорости врезаетесь в столб», - так незадолго до взлета мне описывают ощущения, которые я испытаю совсем скоро.

Я пристегнута. Я сижу в кресле военного транспортного самолета. На мне противошумные наушники, защитные очки, специальный полетный шлем и жилет.

Минут через 40 я пойму, что чувствуют участники ДТП, «врезающиеся в столб», приземлившись на борт авианосца «Теодор Рузвельт», который выполняет операцию в Персидском заливе. Я жду посадки. В голове сами собой возникают сводки новостных агентств о разбившихся в этом году военно-транспортных самолетах.

FOTO: TVNET

Посадка на борт авианосца - сложнейшая операция. При посадке самолет зацепляется за тросы специальным крюком - гаком. Если этого сделать не удалось, пилот должен мигом уйти на второй круг. На лётной палубе шириной 77 метров четыре тормозных троса - они останавливают самолет, летящий со скоростью 240 километров в час, менее чем за 120 метров.

Мы приземляемся. «Добро пожаловать на борт авианосца США». Через двадцать минут здесь начнется очередной плановый запуск авианосцев. Кажется, я в кино.

«Теодор Рузвельт» совершает семимесячное запланированное развертывание, находясь в Персидском заливе с декабря 2017 года. Развертывание авианосца является примером регулярного присутствия ВМС США в акваториях по всему земному шару. Его главная задача - поддержка операций союзников США по международной коалиции в Ираке и Сирии.

Именно с него осуществляется около 20% всех авиаударов коалиции по региону.

Авианосец был спущен на воду в 1984 году и впервые принял участие в боевых действиях во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

FOTO: @NAVCENT.C5F

«Теодор Рузвельт» в цифрах

В сутки с «Теодора Рузвельта» совершается от 60 до 100 вылетов в день (около 20 из них направлены на разгром ИГИЛ в Ираке и Сирии);

На борту авианосца находятся около 5100 членов экипажа;

Среди всего экипажа - 298 пилотов;

На корабле работают 478 офицеров;

На борту авианосца – 44 ударных истребителя, 9 самолетов электронной атаки, 2 самолета C2 Greyhound и 11 вертолетов;

На авианосце - около 30 000 светильников и 2575 километров кабелей и проводов;

В распоряжении экипажа - 14 000 наволочек и 28 000 простыней.

Мощнейшая «военная машина» в Персидском заливе

«Теодор Рузвельт» - мощнейшая «военная машина» длиной 333 метра и шириной 41 метр. Башни высотой 20 этажей над ватерлинией, четыре бронзовых гребных винта, четыре высокоскоростных самолетоподъёмника... Максимальная скорость судна - свыше 30 узлов (более 55 км/ч).

Восполнение запасов на море производится один раз в неделю. Без восполнения, судно может работать 45 дней. Топливо для реактивных двигателей, запасные части, почта и продовольствие доставляются на борт с помощью кабелей, шлангов и вертолетов.

«Война войной, а обед по расписанию»

Кола, Спрайт и Фанта, фахитас, яблочный пирог с мороженным, бельгийские вафли с кленовым сиропом, хрустящий бекон, свежие фрукты и овощи, салат-бар, сок и йогурты. Я точно в столовой авианосца, а не на обеде в гостинице, где «всё включено»?

Всё это 7 дней в неделю, 23 часа в сутки служащие могут есть всего за 300 долларов в месяц.

FOTO: TVNET

Ежедневно здесь потребляется около 18 150 порций питания.

Согласно моим наблюдениям, особенной популярностью пользуется высококалорийная еда. И не удивительно - в среднем типичный моряк работает 13,5 часов с одним выходным днем в неделю в течение половины дня.

Женщины на корабле

Вопреки морской примете о том, что женщина на корабле — к беде, на борту «Теодора Рузвельта» служит почти 1000 девушек.

Те, кто служит на корабле десятки лет, вспоминают - раньше присутствие женщин на корабле казалось чем-то невероятным, однако сегодня произошли большие изменения - благодаря «гендерному равенству» и тому, что на службу принимают женщин, появилась возможность укомплектовать более квалифицированный штат служащих на авианосце.

Женщины на «Теодоре Рузвельте» - это и сотрудник пресс-службы, и специалист по логистике, и старший на капитанском мостике. Нас ведут по морским терминам, и я то и дело встречаю девушек разных возрастов и национальностей. Вот молодая девушка в форме пытается дозвониться до своих родных с помощью таксофона - мобильной связи и интернета на авианосце нет, а вот - старшина 2 класса Анжелика Турно, которая рассказывает, что её мечтавший о сыне отец очень ею гордится. Рассказывает по-русски - как оказалось, девушка имеет украинские корни.

Среди служащих на «Теодоре Рузвельте» представители десятков национальностей. Это как коренные американцы, так и те, кто эмигрировавшим в США из других стран.

Здесь мне удалось познакомиться даже с латышом - о нём, и других людях, для которых главное - «поскорее вернуться домой к тем, кто по ним скучает и ждёт», я расскажу в следующей публикации.

FOTO: @NAVCENT.C5F

Боевые действия

В 1991 году «Теодор Рузвельт» участвовал в операции «Буря в пустыне» - в ходе которой его самолеты совершили 4200 боевых вылетов (больше, чем с любого другого авианосца) и сбросили более 4 800 000 фунтов боеприпасов до прекращения огня 28 февраля.

После терактов 11 сентября в США «Теодор Рузвельт» начал свое седьмое развертывание раньше, чем планировалось,

нанеся первые удары против «Аль-Каиды» в Афганистане с северной части Аравийского моря в ночь на 4 октября 2001 года.

Авианосец в годы своего президентства посещал Билл Клинтон.

FOTO: @NAVCENT.C5F

Катапульта, миссия и разгром ИГИЛ

После далеко не мягкой посадки, ночи на мощнейшем авианосце и сне под звуки взлетающих и приземляющихся истребителей, меня ожидает ещё одно испытание - взлёт с корабля с помощью стартовой катапульты.

Увидев моё испуганное лицо, члены экипажа шутят: «Через пару месяцев будем в Сан-Диего, оставайся»!

Я всё-таки взлетаю, забрав с собой гигабайты фотографий и видео интервью. С экипажем авианосца я обсудила как бытовые вопросы и их мотивацию служить, так и миссию и стратегию в Персидском заливе, русско-американские отношения, разгром ИГИЛ в Ираке и Сирии. Подробнее об этом - в следующих публикациях Русского TVNET.