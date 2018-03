В школе в штате Мэриленд в США произошла стрельба; есть пострадавшие

Полиция отреагировала на звонок в службу спасения, передает телекомпания ABC. Звонивший сообщил, что в школе вооруженный ученик угрожает открыть стрельбу.

По словам представителей местных властей, на данный момент информации о пострадавших в результате стрельбы нет, личность нападавшего неизвестна. Школа закрыта.

VIDEO: Law Enforcement on scene following school shooting in Maryland. pic.twitter.com/0qwp867Nf3— News This Second (@NewsThisSecond) March 20, 2018

СМИ сообщают о большом количестве пострадавших. Точное их число не называется. На месте работают полицейские.

Шериф округа Сейнт Мэри в своем Twitter подтвердил информацию о стрельбе, но не стал приводить никаких деталей, отметив, что родителям нужно забирать своих детей из школы.

A shooting investigation is underway at Great Mills High School in Great Mills, Maryland. Multiple injuries have been reported. The shooting comes just four days before the national #MarchForOurLives. https://t.co/MgNIB5ZJJd



Photo via News4 viewer. pic.twitter.com/t4un4koc08— NBCWashington (@nbcwashington) March 20, 2018