Савченко заявила, что ее три раза хотели убить

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее несколько раз намеревались ликвидировать. Приказ об этом якобы поступал из Админиистрации президента, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 20 марта.

«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы Администрации президента Андрей Таранов – ред.), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой», – сказала она на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Савченко, ее сестра лично ездила общаться новым заместителем главы Администрации президента Валерием Кондратюком, «чтобы это остановить».

Нардеп отметила, что всего она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации.

«Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставлена была задача о моей ликвидации», – добавила Савченко.

Напомним, на прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала госпереворот и теракт в Верховной Раде. В этой связи он попросил Раду разрешить арест Савченко.