Версия Daily Mail: Глушков мог погибнуть из-за секс-игры с любовником

Его знакомый сообщил, что перед смертью Глушкова у него дома побывал любовник по имени Денис.

Did Russian exile Nikolai Glushkov die in a kinky sex game...? Putin enemy 'strangled with a dog lead and strung up so it looked

«Я о нем немного знаю, кроме того, что его звали Денис, что он был намного моложе, я бы сказал около 20 лет, и был из России, как и Николай», — сказал он.

По его словам, Денис нашел тело вместе с дочерью Глушкова.

«Я думаю, что полиция устанавливает, мог ли он умереть во время секс-игры, которая пошла чудовищно не так»,

— добавил знакомый Глушкова.

Он подчеркнул, что Глушков изначально придерживался гетеросексуальной ориентации, однако позднее совершил «каминг-аут».

Ранее полиция Лондона не нашла следов взлома на месте убийства Глушкова. Также сообщалось, что его могли задушить собачьим поводком.