Трамп все же поздравил Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп на второй день после выборов президента в России все же поздравил своего коллегу Владимира Путина с победой в голосовании. По крайней мере об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля. Ранее в Белом доме говорили, что в графике американского лидера нет поздравительных звонков президенту РФ.

В сообщении отмечено, что Трамп поздравил Путина по телефону и разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», - говорится на сайте Кремля.

В сообщении отмечено, что президенты «высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом».

Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность «скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений». Накануне Путин во время встречи со своими бывшими соперниками по выборам пообещал, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.





