Киев арестовал все украинские активы Газпрома

Министерство юстиции намерено заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день, а также взыскать выигранные в Стокгольмском арбитраже 4,63 млрд долларов.

Все активы российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу государственного бюджета. Об этом во вторник, 20 марта, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Укринформ.

Он отметил, что было изъято более 100 млн гривен. В планах – взыскать еще шесть миллиардов долларов.

«Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё так же шесть млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств - всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», - отметил Петренко.

Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, «речь идёт о 8,5 млрд гривен».

«Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», - сообщил министр юстиции.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко заметил, что сейчас Нафтогаз Украины проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.