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Посол России в Британии рассказал о будущем высланных дипломатов

Gazeta.ru
Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Посол России в Британии Александр Яковенко рассказал, чем в будущем займутся российские дипломаты, которых Лондон выслал из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все продолжат свою карьеру… Это два направления — Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и Министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское», — отметил Яковенко.

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