Посол России в Британии рассказал о будущем высланных дипломатов

«Все продолжат свою карьеру… Это два направления — Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и Министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское», — отметил Яковенко.