В Техасе прогремел шестой за три недели взрыв

Очередной взрыв произошел в американском городе Остин (штат Техас), ранения получил один человек, сообщает портал Newsru.com со ссылкой на Fox News. .

Пострадавший - мужчина в возрасте около 30 лет - был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, но угрозы для жизни нет.

У полиции пока нет оснований считать, что новый взрыв связан с предыдущими инцидентами. «Предмет в свертке не был бомбой, скорее зажигательным устройством. В настоящее время у нас нет причин полагать, что этот инцидент связан с предыдущими взрывами», - говорится в заявлении полиции Остина в Twitter.

Ранее во вторник взрывное устройство сработало на складе фирмы грузоперевозок FedEx в городе Шерц, в ста километрах от Остина, на сортировочном конвейере. Через десять дней произошло еще два взрыва.

Следствие считает, что взрывы, за исключением последнего, связаны друг с другом.