«Дом престарелых» строгого режима: как живут пожилые заключенные в Японии

Закрыв глаза, 92-летний старичок в инвалидном кресле выехал во двор погреться на солнышке. Там уже более 10 людей пенсионного возраста неспешно занимаются зарядкой. «Не перестарайтесь!» предупреждает тренер. Это картина не из очередного пансионата, а из одной тюрьмы в Японии. Мужчина в инвалидном кресле отбывает пожизненное заключение за изнасилование и убийство, а остальные были приговорены за серьезным преступлениям, рассказывает агентство «Reuters».

19% всех японских заключенных являются людьми в возрасте от 60 лет. Тюрьма Токусима приспособленна для пожилых людей, находится в 520 километрах к западу от Токио.

«У меня больное сердце, и каждый раз мне становится плохо на заводах тюрьмы», рассказывает 81-летний заключенный, имя которого, по тюремному уставу, оглашать запрещено. Он отбывает пожизненное заключение за убийство таксиста, совершенное еще шестьдесят лет назад.

Более 20 заключенных живут, едят и работают в отдельном здании тюремного комплекса Токусима - они предназначены для заключенных, которые из-за своего возраста не могут выполнять работу «обычных» заключенных, например, делать обувь и шить нижнее белье.

Когда приходит время обеда, тюремный персонал измельчает лапшу и другие продукты для тех заключенных, которые испытывают трудности с проглатыванием пищи.

Заключенным запрещается разговаривать на работе, в их камерах нет кондиционеров, они могут мыться зимой только два раза в неделю, а летом - три раза.

«Пока они ждут выхода на свободу, наша задача, чтобы у них сохранилось хорошее здоровье», - рассказывает представитель тюрьмы. «Может, кто-то думает, что мы слишком снисходительны. Но их свобода по-прежнему строго ограничена. Это не совсем комфортная жизнь».

Однако многие пожилые заключенные возвращаются в тюрьму вскоре после освобождения. Трудности в поиске работы приводят к новым преступлениям, таким, например, как кражи. «Я знаю людей, которые добровольно возвращаются в тюрьму», - говорит 71-летний бывший заключенный, который был освобожден в октябре, и с тех пор живет по реабилитационной программе, в квартире в Токио, вместе с другими освобожденными.