В школе России девочка открыла стрельбу из пневматики: 7 учеников пострадали

Семеро учеников пострадали в результате стрельбы в школе № 15 города Шадринск Курганской области.

«Сегодня утром во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов, - сообщает полиция Шадринска Курганской области. - В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся седьмого класса».

Инцидент произошел в школе N15 Шадринска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

По словам руководителя пресс-службы полиции, серьезных ранений удалось избежать.