В России выпустили золотые iPhone Х в честь победы Путина

В России в честь победы Владимира Путина на президентских выборах выпустили золотые iPhone Х.

Как сообщает компания Caviar, специализирующаяся на люксовой отделке смартфонов, на золотом корпусе устройства выгравирован барельеф Владимира Путина, герб России и слова «Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся».

Представители компании заявили, что считают дизайн телефона «вершиной эволюции».

Смартфон выпущен в количестве 76 экземпляров - ровно столько процентов набрал на выборах президент. Стоимость устройства составляет 269 тысяч рублей (около 3,7 тыс. евро). Продажи уже открылись.