В Великобритании задержали опасных преступников: один из них, возможно, связан с убийством латвийки

В Великобритании, по подозрению в краже, были задержаны двое мужчин, один из которых, возможно, связан с убийством латвийки Байбы Саулите в 2006 году, сообщает портал «Independent.ie». В ходе расследования было выяснено, что пойманные преступники являются членами опасной группировки и скрывались от полиции более двух лет.

По подозрению в убийстве матери двоих детей был задержан 29-летний мужчина из Дублина, который был осужден более чем за 100 нарушений.

29-летний и 38-летний мужчины, а также некая женщина, на прошлой неделе в Чешире (Англия) были задержаны в связи с кражами. Полиция Великобритании сообщила об этом стражам порядка из Ирландии.

«Оба мужчины имеют достаточно серьезную криминальную репутацию», пишет издание «The Herald».

После убийства Саулите было начато широкомасштабное расследование, в ходе которого задержали 18 человек, но никаких официальных обвинений выдвинуто не было.

Как уже сообщало агентство LETA, в 2011 году Ирландия признала смерть матери двух детей несчастным случаем. Однако расследование должно было продолжиться, если будут найдены новые улики или Генеральная прокуратура Ирландии выдвинет обвинение одному из подозреваемых.

Байба Саулите была убита в 19 ноября 2006 года у дверей собственного дома в Ирландии.

Согласно расследованию, женщина была убита по заказу бывшего мужа Хасана, но убийства были организованы несколькими преступными группировками.