Житель Австралии основательно приготовился к ядерному конфликту и вырыл бункер

Житель Австралии основательно приготовился к ядерному конфликту: он 20 лет рыл на своем участке бункер и делал запасы на случай, если не сможет жить на поверхности. Об истории Якова Лонкаревича пишет сайт 9news: сейчас его предусмотрительность вызывает недовольство соседей, которые утверждают, что из-за бункера стоимость ближайших участков земли упала.

Лонкаревич родился в Югославии и на родине работал охранником на складе плутония. В 1979 году он решил, что не хочет быть рядом, когда все это добро рванет, и уехал на другой конец Земли - в Австралию. До 1996 года он жил в Мельбурне, а затем переехал в крошечный городок Миниип в 340 км к западу.

Там он купил участок земли и начал методичную работу, которая продолжалась больше 20 лет. На глубине четырех метров под домом он обустроил бункер, который должен спасти ему жизнь при наступлении ядерной зимы. 9news он рассказал, что поднял на поверхность 40 тысяч ведер с землей, а затем укрепил стены и потолок, использовав 40 тонн стали, 20 тонн дерева и 2500 упаковок цемента. «В случае непредвиденных событий я выживу. Спущусь сюда, когда условия наверху станут невыносимыми», - рассуждает Лонкаревич.

В бункере можно жить годами, уверен он. Из припасов там 6000 литров воды, 900 кг сахара в промышленных холодильниках, 200 кг риса и бобов, 120 кг меда, а также 40 кг жидкого мыла, по 200 пар носков и трусов и сотня футболок.

Пока, впрочем, Яков проигрывает молчаливую войну со своими соседями. Матушка Бек, работающая медсестрой в ближайшей больнице, говорит, что стоимость ее участка упала из-за милитаристских замашек старика-югослава. А ее родители вспоминают прежнюю владелицу участка - милую старушку, жившую в своем скромном домике. «Когда мой сын случайно пинает мяч на его участок, он боится зайти и забрать его. Думает, что влипнет в неприятности, - говорит Бек. - А дети должны чувствовать себя в безопасности».

Лонкаревич в ответ огрызается, говоря, что в его бункере хватит средств для того, чтобы успокоить всех соседей: «У меня есть для них лекарства. И совсем не сладкие».