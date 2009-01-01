Исламисты из «Боко Харам» освободили 76 похищенных школьниц

Боевики потребовали от местных жителей «больше не отправлять дочерей в школу». Судьба еще 34 человек, похищенных в феврале, не выяснена.

Исламисты из террористической организации «Боко Харам» освободили 76 похищенных школьниц, сообщило в среду, 21 марта, правительство Нигерии. Речь идет о девочках, похищенных в феврале 2018 года в деревне на северо-востоке Нигерии. Министр информации Нигерии Лай Мохаммед сообщил, что возвращение 76 человек «документально подтверждено». Освобождение учениц также подтвердил в Twitter советник президента Нигерии.

О возвращении школьниц в деревню рассказал руководитель группы поддержки родителей Башир Манзо. Утром девочек «привезли на 9 автомобилях и оставили около школы», цитирует Банзо агентство AFP. По словам местного жителя, боевики назвали свои действия «предупреждением» и потребовали «больше не отправлять дочерей в школу».

Во вторник, 20 марта, правозащитная организация Amnesty International заявила, что силы безопасности Нигерии за несколько часов до нападения на деревню получили предупреждения о движении автомобилей исламистов в направлении деревни. Правозащитники призвали власти страны к расследованию «непростительных провалов».

В апреле 2014 года «Боко Харам» похитила более 270 школьниц. Некоторым удалось бежать, еще 82 школьницы были освобождены только в 2017 году. В обмен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков. Примерно сто девочек могут по-прежнему находиться в плену у террористов. С 2009 года, когда исламистская группировка активизировала свою деятельность, в результате столкновений были убиты более 20 тысяч человек, еще около двух миллионов были вынуждены бежать из своих домов.