Путин стал президентом США по версии российского телеканала

Журналисты телеканала «Россия 1» в прямом эфире телепрограммы «Вести» назвали Владимира Путина победителем американских выборов в президенты. На это обратил внимание Telegram-канал «ИА Стекломой».

«С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер», — оговорился ведущий новостной программы. Судя по опубликованному отрезку, диктор не заметил ошибку в собственной речи. Возможно, опечатку допустили редакторы суфлера. На официальном YouTube-канале «России 1» по-прежнему доступна запись с оговоркой.

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При этом в выпуске, опубликованном на сайте телеканала, ведущий произносит уже исправленную фразу — «на президентских выборах». Вероятно, эфир перезаписали уже без оговорки.

Речь шла о звонке президента США Дональда Трампа, который поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок. Американский лидер пообщался с Путиным вопреки протестам Белого Дома: перед звонком сотрудники администрации президента положили Трампу на стол записку с большой надписью «Не поздравлять».