Среда, 21 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В центре Москвы посреди дороги провалился автобус

NEWSru.com
Фото: FB/РИА Общество

В Дегтярном переулке в Тверском районе в центре Москвы в среду вечером произошло проседание асфальта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. Источник РИА «Новости» в экстренных службах, в свою очередь, отметил, что в образовавшийся посреди дороги овраг задней частью провалился туристический автобус. Ширина ямы составляет около 2,5 метра, а глубина около метра.

В мэрии между тем оправдались, что инцидент связан с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков. О некачественном выполнении дорожных работ, по мнению чиновников, речи не идет.

0 Комментарии