В центре Москвы посреди дороги провалился автобус

В Дегтярном переулке в Тверском районе в центре Москвы в среду вечером произошло проседание асфальта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. Источник РИА «Новости» в экстренных службах, в свою очередь, отметил, что в образовавшийся посреди дороги овраг задней частью провалился туристический автобус. Ширина ямы составляет около 2,5 метра, а глубина около метра.