Джонсон сравнил ЧМ по футболу в России с Олимпиадой в фашистской Германии

Во время заседания в парламенте Великобритании лейборист Айан Остин сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в 11 городах России, с Олимпиадой в Германии во времена Адольфа Гитлера. С этим согласился министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, пишет The Guardian.

Британский парламентарий Остин в ходе заседания напомнил, что в 1936 году Гитлер использовал Олимпийские игры, чтобы улучшить имидж его страны и фашистского режима. Аналогичными действиями, по его мнению, занимается и президент России Владимир Путин, который «использует ЧМ-2018 в качестве пиар-хода для маскировки нарушений прав человека».

Остин подчеркнул, что, на его взгляд, сборная Англии по футболу не должна принимать участие в чемпионате мира в России, несмотря на то что она успешно квалифицировалась на турнир.

Министр иностранных дел Великобритании, в свою очередь, признал, что сравнение ЧМ-2018 в России с «Олимпиадой 1936 года, безусловно, верное». «Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться», - добавил Джонсон.

При этом он признал, что не совсем верно наказывать за действия РФ британских болельщиков и спортсменов и запрещать им ехать на чемпионат мира. Джонсон также пообещал обсудить с Москвой вопрос безопасности британских граждан на время проведения соревнований.

На очередное резонансное высказывание Джонсона уже обратили внимание в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой во времена Гитлера.

«Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания», - написала она.

«Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?» - продолжила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что любые параллели и сравнения России, «отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу», неприемлемы.

По мнению Захаровой, резонансное сравнение, которое позволил себе Джонсон, недостойно главы дипломатического ведомства европейского государства.

В Госдуме посоветовали британцам обратиться в «хорошую психиатрическую больницу»

Тем временем заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РИА «Новости» заявил, что сравнение России с фашистской Германией может прийти «только в больную голову».

«Не знаю, в какую больную голову может прийти сравнение России с фашистской Германией. Я недавно заявлял, не помню кому, что ему следует обратиться в психиатрическую больницу. Если в Англии нет хороших больниц, то у нас они есть», - пояснил депутат.

Парламентарий также отметил, что любые крупные международные мероприятия поднимают имидж страны.

«Когда у нас была Олимпиада в Сочи, никто не верил, что мы ее вообще проведем… Было большое количество сомневающихся в том, достроим ли мы, будет ли у нас там порядок. Мы провели на таком высоком уровне Олимпиаду, что все еще долго могут нам завидовать, как это было красиво, какие все были довольные», - напомнил Чепа.

Он подчеркнул, что не переживает за успешную организацию предстоящего соревнования. «И чемпионат мира по футболу тоже пройдет хорошо. Единственное за что я переживаю, это за то, как наши футболисты сыграют», - резюмировал Чепа.

21 марта СМИ сообщили о том, что официальные лица Швеции, Исландии, Дании и Польши рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018 в связи с отравлением Скрипаля. При этом речь не идет о бойкоте мундиаля футболистами этих стран.

Ранее глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон также заявил местной телекомпании RUV, что властями в настоящий момент рассматривается отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018, окончательное решение пока не принято.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отмечала, что Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу.