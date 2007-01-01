Саркози освобожден после допроса

Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози, сейчас политик освобожден из-под стражи. Допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.

Саркози был вызван в город Нантер, где расположено Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями утром во вторник. В ближайшее время в Нантер должны прибыть три французских судьи, которые могут предъявить Саркози обвинения, либо же сообщить ему, что он будет проходить по делу о финансировании в качестве свидетеля.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. С таким утверждением, в частности, выступил сын Муаммара Каддафи Сайф аль-Ислам в интервью телеканалу EuroNEWS.