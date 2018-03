Цукерберг признал ошибки Facebook на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica

«Я хочу поделиться свежей информацией по поводу ситуации с Cambridge Analytica - включая шаги, которые мы уже предприняли, и наши дальнейшие шаги по решению этой важной проблемы. Мы несем ответственность за защиту ваших данных, - обратился Цукерберг к пользователям со своей страницы в Facebook. - Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не случится снова. Хорошие новости заключаются в том, что важнейшие действия для предотвращения повторения этого мы предприняли еще несколько лет назад. Но мы также допустили ряд ошибок, есть над чем поработать, и нам надо активизироваться и сделать это».

Как отмечает The Verge, это первый комментарий Цукерберга, с тех пор как The New York Times and The Guardian сообщили о сборе данных 50 млн пользователей Facebook британской компанией Cambridge Analytica и последующем использовании этой информации в кампании Трампа, ставшего впоследствии президентом США.

Как выяснилось ранее, сбором данных занимался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган. Он собирал информацию через приложение на сайте: оно получало сведения об американцах, которым платили за прохождение теста личности, а также собирало данные о друзьях этих людей в Facebook.

Впоследствии собранные сведения были в нарушение условий обслуживания, действующих на Facebook, переданы Cambridge Analytica. Сам же Коган утверждает, что понятия не имел, что собранные им данные будут использованы в ходе предвыборной кампании Трампа. В компании его заверили, что сбор информации осуществляется законно.

Скандал вызвал новые опасения по поводу использования данных пользователей Facebook без их согласия. Расследование инцидента началось в Британии и США. Акции Facebook рухнули на фоне резонансной истории. Глава Cambridge Analytica Александр Никс был накануне отстранен от занимаемой должности.