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Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения

Korrespondent.net
Фото: Patrick Hertzog / TT NYHETSBYRÅN

Саркози предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве госсредств Ливии.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании, сообщает Monde.

«Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств», – говорится в сообщении.

Суд возобновил дело против Николя Саркози

Напомним, бывшего лидера Франции Николя Саркози задержали 20 марта. Экс-президента допрашивали по делу о финансировании из Ливии его избирательной кампании в 2007 году.

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