Четверг, 22 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Лавров уходит в отставку? Захарова прокомментировала

topnews.ru
Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

По словам официального представителя российского внешнедипломатического ведомства Марии Захаровой, появившиеся накануне в СМИ сообщения о грядущей отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова являются фейком.

В своем Facebook Захарова рассказала о том, что слухи об уходе Лаврова, впервые опубликованные RTVI, ее попросили прокомментировать примерно 20 российских СМИ.

«Думаю, эта публикация RTVI - что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает», - отметила она.

Захарова напомнила, что ранее российский МИД уже комментировал слухи о перестановках в правительстве и «планах Лаврова». При этом официальный представитель МИД привела комментарий самого министра на этот счет.

«У нас есть Конституция Российской Федерации, которая четко определяет порядок формирования правительства. Я вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен. Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства. Сейчас это моя главная задача. (Текст с января живет на сайте МИДа)», - цитирует Захарова Лаврова.

В свою очередь,

официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл слухи об отставке Лаврова спекуляцией.

RTVI сообщил о скором уходе Лаврова, предположительно, в Совет безопасности России. Издание в своей публикации ссылалось на то, что глава МИД якобы уже несколько лет выражает желание уйти в отставку, но по просьбе Владимира Путина доработал до выборов президента.

0 Комментарии