Лавров уходит в отставку? Захарова прокомментировала

В своем Facebook Захарова рассказала о том, что слухи об уходе Лаврова, впервые опубликованные RTVI, ее попросили прокомментировать примерно 20 российских СМИ.

«Думаю, эта публикация RTVI - что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает», - отметила она.

Захарова напомнила, что ранее российский МИД уже комментировал слухи о перестановках в правительстве и «планах Лаврова». При этом официальный представитель МИД привела комментарий самого министра на этот счет.

«У нас есть Конституция Российской Федерации, которая четко определяет порядок формирования правительства. Я вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен. Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства. Сейчас это моя главная задача. (Текст с января живет на сайте МИДа)», - цитирует Захарова Лаврова.

В свою очередь,

официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл слухи об отставке Лаврова спекуляцией.

RTVI сообщил о скором уходе Лаврова, предположительно, в Совет безопасности России. Издание в своей публикации ссылалось на то, что глава МИД якобы уже несколько лет выражает желание уйти в отставку, но по просьбе Владимира Путина доработал до выборов президента.